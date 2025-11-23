Haus in Maladers GR wegen Erdrutsch teilweise verschüttet

Keystone-SDA

Bei einem Erdrutsch in Maladers GR bei Chur ist am Samstagabend ein Haus teilweise verschüttet worden. Verletzt wurde niemand, wie die Stadtpolizei Chur mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Erdrutsch habe sich im Hang hinter dem Haus gelöst und dieses erfasst, schrieb die Stadtpolizei. Zwei Bewohner mussten demnach von der Feuerwehr der Stadt Chur aus ihrem Haus gerettet werden.

Die Arosastrasse, die durch die Gemeinde führt, sei ebenfalls teilweise verschüttet worden. Zur Räumung und Sicherung sei die Strasse während zwei Stunden vollständig gesperrt gewesen, schrieb die Stadtpolizei Chur weiter.