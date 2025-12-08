Helvetia Baloise startet nach Megafusion an der Schweizer Börse

Keystone-SDA

Nun ist es soweit: An der Schweizer Börse werden die fusionierten Versicherer Helvetia und Baloise neu als Helvetia Baloise gehandelt. Dies nachdem die Firmen den Zusammenschluss am Freitag vollzogen hatten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Entstanden ist ein Schwergewicht auf dem europäischen Versicherungsmarkt.

Die Aktie der Helvetia Baloise Holding ist am Montagmorgen unter dem Börsensymbol HBAN mit einem Kurs von 198,20 Franken an der Schweizer Börse in den Handel gestartet. Der Kurs lag da noch leicht über der Schlussnotierung der Helvetia-Aktie vom Freitag. Danach fiel er ins Minus und büsst gegen 11 Uhr gut ein Prozent ein.

Die Papiere der Baloise Gruppe, die technisch gesehen im Rahmen einer «Fusion unter Gleichen» in der Helvetia aufgeht, wurden derweil mit dem Vollzug der Fusion in neu ausgegebene Namensaktien der Helvetia Baloise umgetauscht und dekotiert.

Für die Finanzgemeinde hat die Gruppe am Montag eine Rechnung mit Pro-Forma-Zahlen publiziert. Darin trägt sie die Geschäftszahlen der Versicherer zusammen inklusive Anpassungen, die sich aus der Fusion ergaben. Ins Gewicht fallen milliardenhohe Goodwill-Werte, die über die Jahre abgeschrieben werden.

Schweizer Konzern mit Gewicht in Europa

Die Fusion hatten Helvetia und Baloise nach Ostern angekündigt und im Mai gaben die Aktionäre beider Firmen grünes Licht dazu. Dabei steigt die neue Firma laut eigenen Angaben im Heimmarkt Schweiz mit über zwei Millionen Kunden und einem Marktanteil von rund 20 Prozent zum grössten Allbranchenversicherer auf.

Zudem will die Gruppe in Europa eine stärkere Rolle einnehmen. Mit einem Geschäftsvolumen von total rund 20 Milliarden Franken und rund 22’000 Angestellten, verteilt auf acht Länder (Schweiz, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Österreich) schafft sie es in die «Top 10» der börsenkotierten Versicherungen Europas.

Zum Hauptsitz der neuen Gesellschaft wurde Basel bestimmt, wo die Baloise ihren Sitz hat und auch die Helvetia sehr gut vertreten ist. Der Hauptsitz von Helvetia liegt in St.Gallen. An der Spitze der neuen Gruppe stehen Baloise-Präsident Thomas von Planta als Verwaltungsratspräsident und Helvetia-Chef Fabian Rupprecht als CEO.