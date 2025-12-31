Hongkong startet ohne Hafen-Feuerwerk ins neue Jahr

Hongkong hat das neue Jahr ohne das traditionelle Silvester-Feuerwerk über dem Victoria-Hafen begrüsst. Stattdessen wurde eine grosse Countdown-Veranstaltung mit Lichtinstallationen und Sänger-Auftritten organisiert. Die Absage des Feuerwerks erfolgte aus Rücksicht auf die Opfer und Angehörigen einer schweren Brandkatastrophe im Stadtteil Tai Po, bei der Ende November 161 Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion ums Leben gekommen waren.

China feiert gross im Februar

(Keystone-SDA) Auf dem chinesischen Festland begann das neue Jahr im Vergleich zu vielen westlichen Ländern ruhiger. Zwar gab es auch hier Feiern und Zusammenkünfte. Der eigentliche Höhepunkt steht aber erst Mitte Februar an, wenn China nach dem traditionellen Mondkalender das neue Jahr begrüsst.

Mit dem Übergang vom Jahr der Schlange zum Jahr des Pferdes beginnt dann die grösste Reisewelle des Jahres. Hunderte Millionen Menschen machen sich zum Frühlingsfest auf den Weg in ihre Heimatorte, um mit ihren Familien zusammenzukommen und bei festlichen Mahlzeiten das wichtigste Fest des Jahres zu begehen.

Feuerwerk am 101 Tower in Taipeh

Derweil begrüssten Menschen in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh das neue Jahr wie üblich mit einem grossen Feuerwerk rund um den Wolkenkratzer Taipei 101, der dort traditionell im Zentrum der Silvesterfeiern steht.