Hunderte Liter Heizöl in Hagendorn ZG in die Lorze gelangt

Beim Befüllen eines Heizöltanks in Hagendorn in der Gemeinde Cham ZG sind am Donnerstag mehrere hundert Liter Heizöl ausgelaufen und in die Lorze gelangt. Verschiedene Feuerwehren errichteten zahlreiche Ölsperren.

(Keystone-SDA) Der Tankunfall ereignete sich laut Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstagmorgen an der Dorfstrasse in Hagendorn. Beim Befüllen eines Heizöltanks eines Mehrfamilienhauses durch einen Tanklastwagen sei eine «grosse Menge» Heizöl ausgetreten, hiess es in der Mitteilung. Das Öl gelangte in die Erde, in die Kanalisation und in die Lorze.

Die Stützpunktfeuerwehr Zug und die Feuerwehr Cham leiteten umgehend Sofortmassnahmen ein, um eine weitere Verschmutzung des Gewässers zu verhindern, hiess es weiter. Entlang der Lorze seien mehrere Ölsperren errichtet worden, zudem sei ein Bindemittel zum Einsatz gekommen, damit das Öl abgesaugt werden konnte. Die Sperren, so die Behörde weiter, bleiben in den nächsten Tagen bestehen.

Gemäss Mitteilung wurden auch in den Kantonen Zürich und Aargau vorsorglich Ölwehrmassnahmen getroffen. Zusätzlich musste verschmutztes Erdreich bei der betroffenen Liegenschaft auf einer Fläche von rund drei mal drei Metern abgetragen und entsorgt werden. Die Kanalisation wurde abgesaugt und gereinigt.

Ein Fischsterben wurde bislang nicht festgestellt, so die Zuger Polizei. Die Ursache des Ölaustritts wird untersucht, gemäss ersten Erkenntnissen steht eine technische Panne im Vordergrund.