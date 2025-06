Im Kanton Schwyz fehlen mehr Lehrkräfte als vor einem Jahr

Keystone-SDA

Im Kanton Schwyz hat sich der Lehrermangel verschärft. Waren vor einem Jahr elf Vollzeitstellen an der Volksschule für das neue Schuljahr nicht besetzt, so sind es aktuell 17.

1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt verfügten die Schwyzer Volksschulen im laufenden Schuljahr über 1173 Lehrerstellen. Damit seien rund 1,5 Prozent der Stellen nicht besetzt, teilte das Bildungsdepartement des Kantons Schwyz am Montag mit.

Am grössten sei die Not im Bereich der schulischen Heilpädagogik mit elf offenen Vollzeitstellen, hiess es in der Mitteilung. Die angespannte Rekrutierungssituation zeige sich auch in der der Tatsache, dass Stellen an Personen ohne adäquate Ausbildung vergeben werden mussten.

Der Kanton Schwyz will mit verschiedenen Massnahmen den Lehrerberuf attraktiver machen. So hat sich der Kantonsrat im März für höhere Einstiegslöhne ausgesprochen. In den umliegenden Kantonen verdienen Neulehrerinnen und -lehrer teilweise deutlich mehr als im Kanton Schwyz. Die Stimmberechtigten werden am 28. September über diese Revision des Personal- und Besoldungsgesetzes befinden.