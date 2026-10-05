Im Seelisbergtunnel der A2 herrscht wieder Normalbetrieb

Keystone-SDA

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Im Seelisbergtunnel der Autobahn A2 läuft die Mitte August durch einen tödlichen Verkehrsunfall beschädigte Infrastruktur wieder normal. Die Temporeduktion auf 60 km/h wurde damit wieder aufgehoben.

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(Keystone-SDA) Im Seelisbergtunnel, der die Kantone Nidwalden und Uri verbindet, gelte wieder die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mit. Die noch ausstehenden Reparaturen hätten keine Auswirkungen auf den Verkehr.

Am 14. August um 3 Uhr war ein Auto beim Südportal in Seedorf UR in den Technikraum des Seelisbergtunnels gefahren und ausgebrannt. Der Grossteil der Einrichtungen der Betriebszentrale wurde zerstört. Der neun Kilometer lange Tunnel konnte nicht mehr mit Strom versorgt werden. Beleuchtung und Sicherheitssysteme fielen aus.

Nachdem die Stromversorgung über einen Dieselgenerator provisorisch wieder hergestellt werden konnte, wurde der Seelisbergtunnel nach einem rund zwölfstündigen Unterbruch wieder geöffnet. Weil im südlichen Teil nur eine Notbeleuchtung und ein provisorischer Betrieb mit Generator möglich war, galt dort eine Tempobeschränkung.

Ein Grund für den langen provisorischen Betrieb war gemäss Astra, dass die Transformatoren beim Löschen des Brandes nass geworden waren. Sie hätten während mehreren Wochen getrocknet werden müssen, teilte das Bundesamt mit. Danach seien umfangreiche Messungen und Tests nötig gewesen.

Auch Kabelanlagen und Funkkabel wurden bei dem Unfall zerstört. Wegen den langen Lieferfristen konnten bislang nicht alle Komponenten ersetzt werden. Die betreffenden Komponenten seien soweit repariert worden, dass die Versorgung der Tunnelsysteme gewährleistet sei, teilte das Astra mit.