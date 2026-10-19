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In Oensingen SO in Baustellenabschrankung gefahren

Keystone-SDA

Eine unbekannte Person ist in der Nacht auf Montag in Oensingen SO mit ihrem Auto in eine Abschrankung einer Baustelle und anschliessend davon gefahren. Der Unfall ereignete sich an der Jurastrasse, wo derzeit an der neuen Autobahnausfahrt und der Umfahrung Oensingen gearbeitet wird.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Person sei etwa gegen 3 Uhr morgens in Richtung Kestenholzstrasse unterwegs gewesen. Bei der Kollision sei ein Schaden von mehreren Tausend Franken entstanden.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die gesuchte Person mit einem anthrazitfarbenen Auto unterwegs gewesen sein. Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen aufgenommen.

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