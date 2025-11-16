The Swiss voice in the world since 1935
In Wichtrach gerät Haus in Brand – Ambulanz und Helikopter vor Ort

Keystone-SDA

In Wichtrach ist am Sonntagabend ein Haus in Brand geraten. Die Berner Kantonspolizei konnte um 22 Uhr noch keine Angaben machen zu den Auswirkungen des Feuers.

(Keystone-SDA) Ein Mediensprecher sagte auf Anfrage, der Brandausbruch sei um 20 Uhr gemeldet worden. Der Einsatz sei noch im Gang. Eine oder mehrere Ambulanzen seien vor Ort, dazu auch ein Helikopter. Ob es Verletzte oder Vermisste gebe, sei aber noch unklar. Der Polizeimediensprecher bestätigte damit Meldungen verschiedener Online-Portale. Das in Brand geratene Haus befindet sich an der Bahnhofstrasse.

