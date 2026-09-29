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Industrie im Berner Jura verharrt auf tiefem Niveau

Keystone-SDA

Die Industriebetriebe im Berner Jura rechnen bis Ende Jahr mit einer Stagnation des Geschäftsvolumens auf tiefem Niveau. Das geht aus dem neuesten Industrie-Barometer der Wirtschaftskammer Grand Chasseral (CEP) hervor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwar stützen die Uhrenbranche und eine steigende Nachfrage aus dem Rüstungssektor die Produktion leicht, doch die Lage bleibt angespannt. Der hohe Frankenkurs und sinkende Auftragseingänge belasten vor allem die Mikrotechnik. Entsprechend zurückhaltend zeigen sich die Betriebe bei Investitionen.

CEP-Direktor Patrick Linder sagte am Dienstag laut Communiqué, die Lage bleibe fragil und sei stark abhängig von unberechenbaren externen Faktoren. Um im internationalen Wettbewerb nicht den Anschluss zu verlieren, müsse der Industriestandort Schweiz rasch an die neuen Rahmenbedingungen angepasst werden.

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