Kanton Basel-Stadt soll private Begrünungsmassnahmen fördern

Keystone-SDA

Wer auf seinem Grund Bäume pflanzt oder Fassaden und Dächer begrünt, soll Unterstützung vom Kanton Basel-Stadt erhalten. Ein neues Förderprogramm für Private soll dazu mehr Anreize schaffen, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sofern der Grosse Rat grünes Licht gibt, soll das Programm nächstes Jahr lanciert werden. Zwar besteht bereits eine Dachbegrünungspflicht für ungenutzte Flachdächer bei Neu- und Umbauten. Wer aber über diese Minimalanforderung solche Massnahmen ergreift oder sein Dach freiwillig begrünt, soll Förderbeiträge erhalten.

Dasselbe gilt für neue Baumpflanzungen und Fassadenbegrünungen. Das Programm soll auch Private unterstützen, die bestehende Grünflächen, wie zum Beispiel Rasen, in ökologisch wertvollere und vielfältigere Flächen umwandeln. Ebenso soll sich die Entsiegelung von ungenutzten Flächen auszahlen, wie es im Communiqué heisst.

Die Begrünungsmassnahmen dienen sowohl der Beschattung, Verdunstungskühlung wie auch der Feinstaubbindung und der Biodiversitätsförderung. Sie sind Teil des 2021 verabschiedeten Stadtklimakonzepts, einem Massnahmenprogramm des Kantons, wie es weiter heisst.

Bereits jetzt sind Förderbeiträge für Private möglich. So gewährt der Mehrwertabgabefonds Beiträge für Begrünungsmassnahmen. Ebenso können Privatpersonen beim Kanton Subventionen für die Pflege ihrer Bäume beantragen.

