Kanton Bern treibt Umstellung auf E-Fahrzeuge voran

Keystone-SDA

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In der Berner Kantonsverwaltung sollen bis 2035 alle Standardfahrzeuge ohne Schadstoffausstoss unterwegs sein. Eine entsprechende neue Fahrzeugstrategie ist Anfang Oktober 2026 in Kraft getreten.

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(Keystone-SDA) Sie ersetzt die Version aus dem Jahr 2015 und orientiert sich am Klimaartikel der Kantonsverfassung sowie der kantonalen Energiestrategie. Das teilten die Sicherheitsdirektion und die Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mit.

Für Standardfahrzeuge wie allgemeine Verwaltungswagen gilt bei Neuanschaffungen bereits ab dem 1. Januar 2027 eine Obergrenze von 0 Gramm CO2 pro Kilometer.

Für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Strassenunterhalt und Bevölkerungsschutz gilt der Grundsatz «Einsatzfähigkeit zuerst». Diese Flottenkategorie soll schrittweise entsprechend den technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten dekarbonisiert werden und bis 2050 klimaneutral sein.

Gemäss Communiqué soll die Transformation kostenneutral erfolgen.