Kanton Freiburg weiht erstes Waldreservat im Glanebezirk ein

Keystone-SDA

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Der Kanton Freiburg und die Gemeinde Rue haben am Montag das erste Waldreservat im Glanebezirk eingeweiht. In dem gut acht Hektar grossen Gebiet sollen in den nächsten 50 Jahren keine waldbaulichen Eingriffe mehr stattfinden.

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(Keystone-SDA) Das teilten das kantonale Amt für Wald und Natur in einer Mitteilung mit. Die Parzelle mit dem Namen «La Crêta» besteht vorwiegend aus Laubbäumen und einigen Nadelhölzern. Abgestorbene Bäume verbleiben künftig als Totholz im Wald, um Tieren und Pilzen einen ungestörten Lebensraum zu bieten.

Mit dem neuen Schutzgebiet verfügt der Kanton Freiburg nun über 31 Waldreservate. Diese decken eine Fläche von 2013 Hektar ab, was knapp fünf Prozent der gesamten Freiburger Waldfläche entspricht. Bis ins Jahr 2030 soll dieser Anteil gemäss den Zielen von Bund und Kanton auf zehn Prozent ansteigen.