Kantonsrat spricht Kredit für weiteren Ausbau der Lammschlucht

Die Kantonsstrasse K36 in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach LU kann ausgebaut werden. Das Luzerner Kantonsparlament hat am Montag einen Sonderkredit in der Höhe von 37,9 Millionen Franken einstimmig bewilligt.

(Keystone-SDA) Mit dem Ja zum Sonderkredit kann der Kanton die zweite Etappe der Arbeiten an der Lammschlucht in Angriff nehmen.

Die Kantonsstrasse vom Under Lammberg bis Under Tendli soll ab Oktober 2026 erneuert und auf 6,5 Meter verbreitert werden. Die Arbeiten sollen vier bis fünf Jahre dauern, prognostiziert der Kanton in der Botschaft.

Im Kantonsrat war der Sonderkredit unbestritten. Alle Fraktionen unterstrichen die wichtige Bedeutung des Projekts. Die Kosten seien zwar hoch, die Bauten jedoch nachvollziehbar, da sie Gefahren reduzierten und die Unterhaltskosten senkten, erklärte Sarah Bühler-Häfliger (SP).

Zudem profitiere sowohl Flühli als auch die gesamte Tourismusregion von der zentralen Anbindung, fügte Gian Waldvogel (Grüne) hinzu.

Baudirektor Fabian Peter (FDP) sagte, das Projekt trage zur Prosperität und Lebensqualität der Region bei. Da es immer wieder zu Steinschlägen komme, sorge das Bauvorhaben zudem für mehr Verkehrssicherheit. «Es liegen keine Einsprachen vor, und die Bevölkerung freut sich auf die Umsetzung», sagte der Regierungsrat.

Das Strassenbauprojekt ist Teil eines Gesamtprojekts in der Lammschlucht. Es ist in drei Bauetappen aufgeteilt. Die erste Etappe vom Chlusboden in Schüpfheim bis Under Lammberg sollen heuer fertig werden. Für den dritten Abschnitt von Under Tendli bis Hinder Lamm sind 13 Millionen Franken im Bauprogramm 2023 bis 2026 eingestellt.

Die Kantonsstrasse durch die Lammschlucht ist fast 110 Jahre alt und verläuft durch topografisch und geologisch schwieriges Gelände.