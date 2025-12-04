Kelce: Taylor Swift und ich haben uns noch nie gestritten

Keystone-SDA

Mehr als zwei Jahre sind Football-Profi Travis Kelce (36) und Musik-Superstar Taylor Swift (35) schon zusammen, aber gestritten hat sich das Paar nach Angaben von Kelce noch nie. "Noch nicht ein einziges Mal", sagte der Football-Spieler auf eine entsprechende Frage des Schauspielers George Clooney, der zu Gast in dem Podcast "New Heights" war, den Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce moderiert. Ende August hatten Travis Kelce und Swift ihre Verlobung verkündet.

1 Minute