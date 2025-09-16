Kind verletzt sich in Bad Ragaz SG bei Kollision mit Postauto
Bei einem Unfall zwischen einem Velo und einem Postauto am Montag in Bad Ragaz ist ein 13-jähriges Kind unbestimmt verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den Knaben in ein Spital.
(Keystone-SDA) Der 13-Jährige fuhr mit seinem Velo auf der Sarganserstrasse auf dem Trottoir in Richtung Bad Ragaz Zentrum, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Als er vom Trottoir auf die Strasse wechselte, kollidierte er mit einem Postauto, das von Bad Ragaz in Richtung Sargans fuhr. Durch die Kollision stürzte der Knabe zu Boden.