Komikerin Hazel Brugger wurde von US-Comedyshows geprägt

Keystone-SDA

Die Schweizer Komikerin Hazel Brugger hat Fotos aus ihrer Kindheit auf Instagram gepostet. Dazu verriet die diesjährige ESC-Moderatorin eine Geschichte über ihre Wurzeln.

(Keystone-SDA) Im Social-Media-Post der 31-Jährigen, die in Kalifornien geboren wurde, steht: «Arnold Schwarzenegger sagte einst: ‚Ich bin in Österreich geboren, aber ich bin in Amerika gemacht.‘ Das Gleiche könnte man über mich sagen, wenn man Österreich durch Schweiz und Deutschland ersetzt.»

Mit ihrem Mann Thomas Spitzer (37) schaut sie Serien, Filme und Stand-up-Shows konsequent auf Englisch – denn bei Übersetzungen gehe viel Humor verloren. Und die Liebe zur amerikanischen Comedyszene präge sie bis heute. Es sei für sie immer einfacher gewesen, in englischer Sprache aufzutreten, als in deutscher – sie lebe und atme jeden Tag amerikanische Unterhaltung. «Unsere Arbeit ist vollständig von den USA inspiriert – man könnte vielleicht sagen, von einer ‚romantischen Version der USA‘.»

Anlass für den Post sind drei Comedyshows von Brugger in den USA, wie das Newsportal blick.ch berichtet. Am Freitag tritt sie an der Harvard University in Boston auf, am Samstag im The-Gutter-Pub in Brooklyn, New York, und am Sonntag in der Sony Hall in New York. «Etwas ganz Besonderes für mich und ich kann es immer noch kaum glauben», sagt Brugger, die über die US-Staatsbürgerschaft verfügt.