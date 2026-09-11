Konsumentenstimmung hellt sich im August auf tiefem Niveau auf

Besonders deutlich haben sich die Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung verbessert. Der entsprechende Indikator lag bei −36,4 Punkten gegenüber −66,1 Punkten im Vorjahr. Keystone-SDA

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Die Stimmung unter den Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im August spürbar verbessert. Insgesamt verharrt sie aber weiterhin deutlich im negativen Bereich.

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(Keystone-SDA) Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung betrug im August -32,8 Punkte nach -34,8 im Juli, wie das Seco am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum gleichen Monat vor einem Jahr bedeutet dies aber eine klare Verbesserung um 7,1 Punkte.

Einen deutlichen Anstieg gab es beim Indikator «Erwartete Wirtschaftsentwicklung». Dieser stieg auf -36,4 Punkte von -66,1 im Vorjahresmonat. Vor einem Jahr war der Wert vor allem wegen der von US-Präsident Donald Trump gegen die Schweiz verhängten Zölle von 39 Prozent deutlich eingebrochen. Einen leichten Anstieg um 1,6 Punkte auf -38,8 Punkte gab es auch bei der «Vergangenen finanziellen Lage».

Etwas tiefer notierte dagegen der Teilbereich «Erwartete finanzielle Lage», der auf -29,6 von -28,6 Punkten sank. Das Segment «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen» bildete sich im Jahresvergleich um 2,0 auf nun -26,3 Punkte zurück.

Trotz der recht klaren Erholung bleibt die Konsumentenstimmung auf einem tiefen Niveau, entfernte sich aber etwas von den jüngsten Tiefstständen. Der Index hatte im März mit -42,9 Punkten den tiefsten Stand seit Anfang 2024 erreicht.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich auf Basis einer Umfrage des Seco veröffentlicht. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte.