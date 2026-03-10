Landbesitzer sollen Industrieareal in Balsthal selbst vorantreiben

Keystone-SDA

Das Von-Roll-Areal in der Klus bei Balsthal SO wird seit 40 Jahren zu grossen Teilen nicht mehr genutzt - hat aber nach Ansicht des Solothurner Regierungsrats grosses Potenzial. Verantwortlich für den Fortschritt seien jedoch die Eigentümer.

(Keystone-SDA) Das 15’000 Quadratmeter grosse Industrieareal hat zwei Vorteile, die der Regierungsrat am Dienstag mitteilte. Es grenze nicht direkt an Wohnzonen und liege nahe der Autobahn A1. Es fehle aber «an einer koordinierten, grenzüberschreitenden Entwicklung, die auch qualitative Aspekte einschliesst».

Daher forderte ein im vergangenen Oktober eingereichter Volksauftrag eine Zustandsanalyse sowie Handlungsempfehlungen für die Zukunft. Der Regierungsrat lehnt den Volksauftrag ab. In der Medienmitteilung heisst es als Begründung, «der Kanton Solothurn kann nicht für die fehlende Weiterentwicklung des Areals und die ausbleibenden Investitionen durch die privaten Eigentümer in die Pflicht genommen werden».

Der Regierungsrat ist der Meinung, die aktuellen, privaten Besitzer sollten sich in Absprache mit den Standortgemeinden darum kümmern. Er empfiehlt dem Kantonsrat, den Auftrag nicht erheblich zu erklären.

Die Regierung zeigt sich jedoch bereit, an einer Strategie für die Entwicklung des Areals mitzuarbeiten und ihre Erfahrungen puncto Standortentwicklung und Raumplanung einzubringen.