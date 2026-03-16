Lastwagen kippt auf A51 bei Kloten ZH um und blockiert Autobahn

Keystone-SDA

Ein Lastwagen ist am Montagnachmittag auf der A51 beim Flughafen bei einem Unfall umgekippt. Die Ladung - rund 20 Tonnen Erde - leerte aus und blockierte die Autobahn in Richtung Bülach. Der Lenker wurde mittelschwer verletzt.

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(Keystone-SDA) Der mit über 20 Tonnen Erde beladene Muldenkipper war kurz vor 14 Uhr auf der A51 in Richtung Bülach unterwegs. Rund 100 Meter nach der Ausfahrt Flughafen sei der Lastwagen auf das linksseitige Wiesenbord geraten, teilte die Kantonspolizei Zürich mit.

Das Fahrzeug kippte um und rutschte auf die Fahrbahn zurück. Die Ladung landete auf der Autobahn. Der 58-jährige Lenker zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde ins Spital gefahren.

Bau- und Reinigungsfahrzeuge mussten die Erde von der Autobahn entfernen. Eine private Abschleppfirma barg den Lastwagen und transportierte ihn ab.

Wegen dieser Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die A51 in Richtung Bülach bis etwa 17.30 Uhr vollständig gesperrt. Eine grossräumige Umleitung wurde eingerichtet.