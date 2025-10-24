Lastwagen rammt in Buchs ZH mehrere Autos

Keystone-SDA

Ein 28-jähriger Chauffeur hat am Freitagnachmittag in Buchs ZH sechs parkierte und ein fahrendes Auto gerammt. Der Lenker des fahrenden Wagens erlitt leichte Verletzungen. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.

(Keystone-SDA) Der Lastwagen kollidierte erst mit drei auf der rechten Strassenseite parkierten Autos, wie die Kantonspolizei mitteilte. Dann geriet der Chauffeur mit seinem Gefährt auf die andere Strassenseite und fuhr in drei dort abgestellte Personenwagen, bevor er ein in gleiche Richtung fahrendes Auto von hinten rammte.

Schliesslich kam er auf der linken Seite von der Strasse ab und auf einem Industriegleis zum Stillstand. Neben den Fahrzeugen wurden private Einrichtungen entlang der Strasse beschädigt. Die Unfallursache war am Abend unklar.