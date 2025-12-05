Lastwagen stürzt bei Olten von Brücke in Aare

Keystone-SDA

Bei einem mutmasslichen Selbstunfall ist am Freitagnachmittag ein Lastwagen zwischen Olten und Winznau SO von einer Brücke in die Aare gestürzt. Über das Schicksal der Insassen gab es keine Informationen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lastwagen sei von Olten in Richtung Winznau unterwegs gewesen, als er aus unbekannten Gründen das Geländer der Gösgenstrassen-Brücke durchbrach und in die Aare stürzte, sage ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Information über den Unfall sei um 15.00 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Zu Anzahl und Herkunft der Fahrzeuginsassen konnte die Polizei keine Angaben machen. Fest stehe aber mittlerweile, dass im Lastwagen keine gefährlichen Güter geladen gewesen seien. Zuerst hatte das Onlineportals «20min.ch» über den Unfall berichtet.

Der Unfall habe habe ein grosses Aufgebot ausgelöst. Die Bergungsarbeiten mit eine Pneuladekran dauerten am Abend an und dürften noch mehrere Stunden dauern, sagte der Sprecher. Die Brücke und die Strasse waren am Abend weiter gesperrt.