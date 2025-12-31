Lastwagen und Auto kollidieren bei Autobahneinfahrt in Sursee LU

Keystone-SDA

Ein Lastwagen und ein Auto prallten am Mittwochmorgen beim Autobahnanschluss A2 in Sursee LU aufeinander. Der Autofahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Nach dem Unfall um etwa 6.45 Uhr war die Autobahneinfahrt in Richtung Süden für rund zwei Stunden gesperrt, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich bei einem Abbiegemanöver auf der Surentalerstrasse. Der Autofahrer wollte auf die Autobahn fahren, der Lastwagen war Richtung Geuensee unterwegs.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und wurden abtransportiert.