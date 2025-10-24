Lastwagenlenker kollidiert auf A1 mit Unterhaltsfahrzeug

Keystone-SDA

Ein Lastwagen ist in der Nacht auf Freitag auf der Autobahn A1 bei Neuenhof AG in voller Fahrt auf ein Fahrzeug des Unterhaltsdienstes geprallt. Es gab keine Verletzten. Der Unfall führte gemäss Polizeiangaben jedoch zu einem langen Stau.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall auf der A1 in Richtung Zürich ereignete sich um 03.30 Uhr auf der dreispurigen A1 bei Neuenhof, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 23-jährige Lastwagenfahrer am Steuer eingeschlafen sein. Der Lastwagen und das Fahrzeug des Unterhaltsdienstes sind schrottreif.

Wegen nächtlicher Unterhaltsarbeiten in der Überdachung Neuenhof war in Richtung Zürich die Sperrung von Fahrstreifen notwendig. Dazu postierte der Unterhaltsdienst einige hundert Meter davor einen Lastwagen, an dem ein sogenannter Anpralldämpfer samt Signalisation und Warnblinkern angebracht war, wie die Polizei weiter berichtete.

Für die Sachverhaltsaufnahme sowie die aufwendigen Bergungs- und Räumungsarbeiten sperrte die Polizei zwei der drei Fahrstreifen. Im einsetzenden Berufsverkehr führte dies auf der A1 sowie auch auf der A3 zu langen Staus. Die Unfallstelle war um 07.30 Uhr geräumt.