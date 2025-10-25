Lieferwagenfahrer zerstört Bushaltestelle im aargauischen Brittnau

Keystone-SDA

Ein Lieferwagenfahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Brittnau AG von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei eine sich am Strassenrand befindende Bushaltestelle zerstört. In der Folge verliess der Mann den Unfallort. Die Kantonspolizei fand den 48-Jährigen später betrunken in seinem Zuhause auf, wie sie mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Mann war auf der Ausserortsstrecke zwischen Brittnau und Pfaffnau LU im Ortsteil Liebigen unterwegs. Dort sah ein Autofahrer kurz nach 5 Uhr am Morgen, dass die Bushaltestelle am Strassenrand zerstört war. Während die Fahrbahn grossflächig mit Trümmern übersät war, lag die hölzerne Dachkonstruktion des Häuschens in der Wiese, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte.

Vor Ort zeigte sich den Beamten laut der Mitteilung sofort, dass dem Schadensbild ein Unfall zugrunde lag. So musste ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gut 60 Meter durch die Wiese gerollt sein. Danach war der heftige Aufprall gegen das Bushäuschen erfolgt.

Vom Verursacher fehlte allerdings jede Spur, wie es weiter hiess. Eine Stunde später meldete sich der Arbeitgeber des 48-jährigen Mannes auf dem Polizeinotruf und meldete, dass dieser den Unfall verursacht hätte.

Die Patrouille der Kantonspolizei Aargau traf beim Betrieb dann auf einen stark beschädigten Lieferwagen als Unfallfahrzeug. In der Folge gelang es laut der Polizei auch, den Lieferwagenfahrer zu Hause zu erreichen. Dieser war stark alkoholisiert und musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei nahm ihm daraufhin den Führerausweis vorläufig ab.

Die genauen Umstände des Selbstunfalls müssen laut der Polizei noch geklärt werden. Sie hat Ermittlungen aufgenommen.