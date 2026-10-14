The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Debatten
Newsletter

LKW verliert in Deutschland fast 1500 Kisten Bier

Keystone-SDA

Bei einem Unfall auf der A8 in Deutschland hat ein LKW am Mittwoch 1440 Kisten Bier verloren. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die fragile Ladung sei in einem Grünstreifen auf der Autobahn zwischen Ulm und Augsburg gelandet, teilte die Polizei mit. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 100’000 Euro geschätzt.

Den Angaben zufolge kam der LKW am Mittwochnachmittag wegen eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn ab. Feuerwehr und Autobahnmeisterei sicherten und reinigten den Unfallort.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Swissinfo bei Google bevorzugen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft