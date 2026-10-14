LKW verliert in Deutschland fast 1500 Kisten Bier

Keystone-SDA

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Bei einem Unfall auf der A8 in Deutschland hat ein LKW am Mittwoch 1440 Kisten Bier verloren. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die fragile Ladung sei in einem Grünstreifen auf der Autobahn zwischen Ulm und Augsburg gelandet, teilte die Polizei mit. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 100’000 Euro geschätzt.

Den Angaben zufolge kam der LKW am Mittwochnachmittag wegen eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn ab. Feuerwehr und Autobahnmeisterei sicherten und reinigten den Unfallort.