Luca Hänni mag an Weihnachten gutes Essen

Keystone-SDA

Der Berner Sänger und Songwriter Luca Hänni weiss, was für ihn Weihnachten perfekt macht. Genau drei Dinge dürfen für den 31-Jährigen an diesem Festtag nicht fehlen.

(Keystone-SDA) Zunächst sei Dekoration wichtig, es müsse kein riesiger Baum sein, aber alles solle «cosy» sein, sagte Hänni dem Newsportal blick.ch. Als zweiten Punkt nennt er «gute Leute» – Familie und Freunde sollen anwesend sein. Und drittens wünscht er sich Essen und guten Wein.

Dieses Jahr ist es die zweite Weihnachten, die Hänni und seine Partnerin Christina Hänni mit ihrem Töchterchen feiern können.