Luzerner Kantonsrat bestätigt von Regierung beantragte Kürzungen

Keystone-SDA

Das überarbeitete Budget 2026 des Kantons Luzern ist aus Sicht der Regierung auf Kurs. In der ersten Hälfte der Detailberatung vom Montagmorgen hat der Kantonsrat vollumfänglich die beantragten Aufwandkürzungen bestätigt, auch die bei der Digitalisierung.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Nach dem Eintreten zum überarbeiteten Voranschlag startete das Parlament in die Detailberatung. Bis zur Mittagspause behandelte es knapp die Hälfte der Anträge, welche aus seinen Reihen eingereicht worden sind.

Die Detailberatung war weitgehend ein Monolog von SP und Grünen. Diese bekämpften Aufwandkürzungen, welche der Regierungsrat im Auftrag des Parlaments gegenüber dem ursprünglichen Voranschlag vorgenommen hat. Mitte, SVP und FDP, welche den Voranschlag im Oktober wegen des hohen Aufwandwachstums zurückgewiesen hatten, erklärten im Eintreten, dass sie sich zu den Anträgen der Linken nicht äussern würden.

Datenschutz wird nicht verschont

Mario Cozzio (GLP) und Maria Pilotto (SP) machten sich so vergeblich dafür stark, die Datenschutzstelle personell besser als von der Regierung vorgesehen auszustatten. Pilotto versuchte dem Rat deutlich zu machen, dass es sich um eine besonders wichtige Stelle handle. Das Parlament lehnte den Antrag mit 73 zu 36 Stimmen ab.

Mit 82 zu 27 Stimmen scheiterte der Antrag von Pilotto, bei den strukturellen Lohnmassnahmen auf Kürzungen zu verzichten. Es gebe einen Fachkräftemangel, und Luzern habe viel Geld, sagte die Sozialdemokratin, fand damit aber kein Gehör über das linke Lager hinaus.

Stark von den von der Regierung beantragten Kürzungen betroffen ist die Digitalisierung. Pilotto forderte einen Verzicht auf die geplanten Reduktionen in den Globalbudgets. «Die Digitalisierung macht nicht Halt», sagte sie.

Digitalisierung mitgestalten

Rahel Estermann (Grüne) sagte, der Kanton Luzern solle die Entwicklung, etwa bei der künstlichen Intelligenz, aktiv mitgestalten. Urban Sager (SP) stimmte dem bei. Die Arbeitsprozesse würden sich durch KI grundlegend verändern, erklärte er.

Bei diesem Thema kam es auch zu bürgerlichen Wortmeldungen. Marcel Lingg (SVP) verteidigte eine Aufwandkürzung. Mit den vorgesehen Reduktionen der Globalbudgets gebe es in der Digitalisierungsstrategie keinen Marschhalt, es werde nur etwas das Marschtempo herausgenommen, sagte er.

In der Digitalisierung einfach mehr Personen zu fordern sei der falsche Ansatz, sagte Markus Bucher (Mitte). Vielmehr brauche es einen pragmatischen Aufbau.

Fritz Gerber (SVP) zeigte sich gegenüber dem Thema skeptisch. Er sagte, die Versprechungen der Digitalisierung würden meist nicht eingelöst. Sie sei wie das Auto ein «notwendiges Übel».

Regierungsrat Reto Wyss (Mitte) sagte, die Kürzungen seien keine grundsätzliche Abkehr von der kantonalen Digitalisierungsstrategie, es werde nur Tempo herausgenommen. Er erklärte zudem, dass die Strategien zu KI und E-Government auf Kurs seien.

Der Kantonsrat bestätigte darauf die im Bereich Digitalisierung von der Regierung vorgeschlagenen Aufwandkürzungen gegenüber dem ersten Budgetentwurf mit 87 zu 29 Stimmen.