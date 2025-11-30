Münsinger Gemeinderat verschiebt sich nach rechts

Keystone-SDA

Bei den Gemeindewahlen in Münsingen ging die SVP als Gewinnerin hervor. In der Exekutive eroberte sie einen Sitz auf Kosten der SP. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,3 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Gemeinderat sitzen somit künftig je zwei Mitglieder der SVP und der GLP. Die SP und die Grünen sind neuerdings mit je einem Sitz vertreten, die EVP weiterhin mit einem. Neu gewählt wurden Susanne Bähler (SVP), Henri Bernhard (SVP), Dominic Dubs (GLP), Matthias Fischer (EVP) und Andreas Wiesmann (Grüne).

Thekla Huber (SP) schaffte die Wiederwahl. Klar war schon vor den Wahlen, dass Stefanie Feller (GLP) neue Gemeindepräsidentin wird. Sie löst den Grünen Beat Moser ab, der zwölf Jahre im Amt war. Ebenfalls klar war, dass es in der Exekutive zu einer grösseren Rochade kommen würde. Fünf von sechs Sitzen wurden frei, zumeist wegen Amtszeitbeschränkung.

Im Gemeindeparlament wiederum legte die SVP um zwei Sitze zu und kommt neu auf acht Mitglieder. Die EVP gewann einen zusätzlichen Sitz, während SP, FDP und EDU je einen abgeben mussten. Letztere kandidierte nicht und ist nun nicht mehr in der Legislative vertreten.

Das 30-köpfige Parlament setzt sich künftig wie folgt zusammen: SVP 8 (+2), Grünliberale 6 (unverändert), SP 5 (-1), Grüne 5 (unverändert), EVP 4 (+1), FDP 2 (-1).