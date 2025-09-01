The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Malcolm McDowell ist sehr stolz auf seine Frau

Keystone-SDA

Malcolm McDowell (82) schwärmt noch immer von seiner Frau Kelley Kuhr - auch wenn sie bereits seit über drei Jahrzehnten verheiratet sind. Sie sei eine "grossartige Designerin und im Moment arbeitet sie an einem Haus in Mexiko, ihr Meisterstück. Es ist erstaunlich, was sie geleistet hat, und ich bin sehr stolz auf sie", sagte der britische Schauspieler ("Uhrwerk Orange", "Halloween") gegenüber dem "People"-Magazin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kuhr arbeite in einem anderen Bereich als er. «Aber sie ist genauso erfolgreich und ich bin voller Ehrfurcht vor dem, was sie tut.»

«Es ist toll»

Ausserdem verbinde die beiden ihre Leidenschaft für das Sammeln. «Wir sammeln und mögen die gleichen Dinge, was ein Glücksfall ist.» Sie hätten immer Spass, wo sie auch seien. «Immer in die Antiquitätenläden gehen, herumstöbern und Spass haben. Es ist toll.»

McDowell und Kuhr haben 1991 geheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Er brachte zwei Kinder aus seiner vorherigen Ehe mit Schauspielerin Mary Steenburgen mit in die Beziehung. McDowell Ehe-Tipp: «Ich glaube, den Partner einfach zu mögen und zu respektieren, ist sehr wichtig.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft