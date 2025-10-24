Mann bei Arbeitsunfall in Baar ZG lebensbedrohlich verletzt

Ein 50-jähriger Mann wurde bei Abbrucharbeiten auf einer Baustelle in Baar ZG am Freitagmorgen lebensbedrohlich verletzt. Die Rega flog ihn in ein ausserkantonales Spital, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag mitteilten.

(Keystone-SDA) Aus bislang unbekannten Gründen stürzte ein Deckenelement auf einen Kleinbagger, wobei der Bauarbeiter in dessen Führerstand eingeklemmt wurde. Arbeitskollegen konnten ihn befreien und aus der Gefahrenzone bringen, wie es in der Mitteilung hiess.

Der Rettungsdienst Zug leistete die medizinische Erstversorgung. Die Feuerwehr Baar barg den Verletzten mit einem Hubretter vom Dach der Baustelle. Insgesamt standen 35 Angehörige verschiedener Blaulichtorganisationen sowie der Suva im Einsatz. Auch ein Care-Team zur Betreuung der anwesenden Bauarbeiter wurde aufgeboten.

Die genaue Unfallursache wird unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug untersucht.