Mann bei Auseinandersetzung in Biel verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Mittwochabend im Bahnhof Biel von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Der Täter und seine Begleiterin flüchteten zu Fuss.

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen der Berner Kantonspolizei war der Mann gegen 23 Uhr in einem Bus Richtung Bahnhof unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen von einem ihm unbekannten Mann, der von einer jungen Frau begleitet war, angesprochen wurde.

Nach dem Aussteigen begab sich der Mann in den Bahnhof. Auf einem Perron wurde er von dem Unbekannten unvermittelt und mehrfach heftig ins Gesicht geschlagen, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Auch auf den am Boden liegenden Mann schlug der Täter weiter ein.

Das Opfer geriet kurzzeitig auf die Bahngeleise, konnte sich jedoch selbständig wieder aufs Perron begeben. Der Täter und seine Begleiterin entfernten sich anschliessend in unbekannte Richtung. Das Opfer musste verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.