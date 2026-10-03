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Mann in Bern mit spitzem Gegenstand schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Freitagnachmittag in Bern mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall geschah demnach am Freitagnachmittag auf der Schützenmatte. Der mutmassliche Täter sei nach dem Angriff geflüchtet, so die Polizei weiter. Der Schwerverletzte sei mit der Ambulanz ins Spital gebracht worden.

Die Kantonspolizei Bern nahm nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen.

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