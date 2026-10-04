Mann in Biel auf Trottoir von Auto angefahren

Keystone-SDA

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In Biel ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann auf dem Trottoir von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr nach Polizeiangaben davon, ohne anzuhalten.

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(Keystone-SDA) Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen auf dem Trottoir der Alexander-Schöni-Strasse von dem Wagen erfasst worden, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit. Er sei zu Boden gestürzt und habe Verletzungen erlitten.

Die Meldung vom Unfall ging den Angaben zufolge kurz vor 2 Uhr bei der Polizei ein. Der Mann sei zunächst von Drittpersonen betreut und anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital gebracht worden.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf und erliess einen Zeugenaufruf. Insbesondere bat sie Personen, die zur Tatzeit am Unfallort einen weissen Audi gesehen haben, sich zu melden.