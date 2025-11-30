Mann mit schwerer Stichverletzung in Baden AG aufgefunden

Keystone-SDA

Ein 26-jähriger Afghane hat am Samstagabend in Baden eine schwere Stichverletzung erlitten. Ein ausgerücktes Grossaufgebot der Polizei konnte den Täter zunächst nicht finden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Als eine Patrouille der Stadtpolizei Baden den Mann auffand, war er nicht ansprechbar, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Die Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Um kurz vor 21 Uhr hatte laut Communiqué eine Drittperson die zufällig anwesende Patrouille über eine schwer verletzte Person beim Schlossbergplatz informiert. An der darauffolgenden Suche nach dem Täter beteiligten sich die Kantonspolizei Aargau sowie Patrouillen umliegender Regionalpolizeien.

Die Kantonspolizei ermittelt, wie es zum Vorfall kam.