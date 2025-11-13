Mann stirbt nach Sturz aus Fenster in Bülach ZH

Keystone-SDA

Ein Mann ist in der Nacht auf den Mittwoch, 5. November, in einem Wohnhaus in Bülach aus dem Fenster gestürzt und später im Spital gestorben. Als Ursache steht laut Polizei ein Unfall im Vordergrund. Ein zwischenzeitlich verhafteter Mann wurde aus der Haft entlassen.

(Keystone-SDA) Eine ausgerückte Patrouille der Stadtpolizei Zürich leistete dem aus dem Fenster gestürzten 35-jährigen Schweizer erste Hilfe bis zum Eintreffen der Sanität, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Im Zimmer des aus dem Fenster gestürzten Mannes trafen die Polizisten auf einen 39-jährigen Schweizer.

Da die Situation und die Ursache des Sturzes zunächst unklar waren, wurde der 39-Jährige verhaftet. Nach jetzigem Erkenntnisstand ging dem Sturz zwar eine tätliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern voraus, der Sturz selber soll jedoch ein Unfall gewesen sein. Dementsprechend wurde der verhaftete Mann wieder aus der Untersuchungshaft entlassen.