Mann tot vor Wohnhaus in Willadingen BE aufgefunden

Keystone-SDA

In Willadingen BE ist am Dienstagmorgen ein Mann leblos vor einem Wohnhaus aufgefunden worden. Die Berner Kantonspolizei hat zu diesem Leichenfund Ermittlungen aufgenommen.

(Keystone-SDA) Wie sie und die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau am Mittwoch mitteilten, handelt es sich beim tot aufgefundenen Mann um einen 65-jährigen Schweizer aus dem Kanton Solothurn.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte eine Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, zu den genauen Umständen des Todes könne die Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen. «Wie in üblichen Fällen, wenn Menschen verstorben sind, wird sehr umfassend ermittelt».

Gegenstand der Ermittlungen sei auch, ob der 65-jährige Solothurner zu den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses in Willadingen eine besondere Beziehung gehabt habe.

Der Polizei war am Dienstag kurz nach sieben Uhr mitgeteilt worden, dass in Willadinngen ein Mann leblos aufgefunden worden sei. Sofort ausgerückte Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Im Einsatz standen ausser Polizistinnen oder Polizisten auch ein Ambulanzteam, ein Notarzt, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern und das Care-Team des Kantons Bern.

Die regionale Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen. Zur Klärung der Umstände haben Staatsanwaltschaft und Polizei einen Zeugenaufruf erlassen.