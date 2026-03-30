Margarethenverbindung in Basel kostet 18 Millionen Franken

Keystone-SDA

Mit dem Bau der Margarethenverbindung zwischen Binningen BL und Basel soll 2028 begonnen werden. Die Basler Regierung beantragt dem Grossen Rat dafür 18 Millionen Franken. Baselland zahlt brutto 900'000 Franken an das Projekt. Dies teilten die beiden Kantone am Montag mit.

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(Keystone-SDA) Der Bund übernimmt über das Agglomerationsprogramm bis zu 40 Prozent der 18 Millionen Franken. Rund 7 Millionen Franken sind für die Umgestaltung des Margarethenstichs, 6,5 Millionen Franken für die neuen Gleisanlagen und rund 3,3 Millionen Franken für die Bahnsicherungsanlage am Knoten Dorenbach vorgesehen.

Der Stadtkanton geht nach Abzug der Bundesbeteiligung noch von Kosten von 11 Millionen Franken aus. Der Baselbieter Beitrag von 900’000 Franken ist bereits von der Regierung abgesegnet.

Da für das Projekt bereits eine rechtskräftige Baubewilligung vorliege, soll der Bau möglichst bereits 2028 beginnen, heisst es weiter.

Zweiter Anlauf

Vorgesehen ist zudem, dass die Trams bei Störungen in der Basler Innenstadt künftig über die Margarethenverbindung ausweichen können und die Tramwendeschlaufe an der Heuwaage aufgehoben wird. Somit sei eine komplett neue Ausgestaltung der Heuwaage mit einem grossen Kreisel und einer Begrünung möglich, heisst es. Der Kanton Basel-Stadt plant zudem die Sanierung der Binningerstrasse zwischen der Haltestelle Zoo und der Heuwaage.

Das Express-Tram 17 soll ab 2030 vom Leimental via Margarethenstich nach Basel fahren. Die Tramlinie 17 soll dabei im vorderen Leimental beschleunigt und zu einem S-Tram aufgewertet werden. Die Idee ist, dass das Tram zwischen Ettingen und Binningen nur einmal pro Ortschaft hält. Dank einer künftigen Margarethenverbindung soll das Tram eine Abkürzung zum Bahnhof Basel SBB nehmen, dann weiter via Wettsteinbrücke zum Badischen Bahnhof fahren und somit einen Teil der BVB-Linie 1 ersetzen. Die Fahrgäste könnten damit rund 12 Minuten Reisezeit sparen.

Das Stimmvolk des Kantons Basel-Landschaft lehnte im September 2017 den Bau der Tramverbindung Margarethenstich zwischen Binningen und Basel mit fast 57 Prozent ab. Die beiden Basel nehmen wagen nun einen neuen Anlauf für diese Abkürzung.