Mehr als eine halbe Million Menschen am Weihnachtsmarkt in Montreux

Rund 652'000 Menschen haben den Weihnachtsmarkt in Montreux VD innert eines Monates besucht. Die Organisatoren des "Riviera Noël" zogen eine durchwegs positive Bilanz. Der Markt habe dieses Jahr denn auch mehr junges Publikum und internationale Gäste angezogen.

(Keystone-SDA) Insgesamt sei eine deutliche Erneuerung der Kundschaft verzeichnet worden, bilanzierten die Organisatoren am Mittwoch.

Getreu der DNA der Stadt Montreux stellte die Ausgabe 2025 die Musik in den Mittelpunkt der Erfahrung. 51 Konzerte belebten den Markt während des gesamten Zeitraums mit einem Programm, das regionale Volksmusik, Musikschulen, Jazz, Pop-Rock, Gospel und DJ-Sets miteinander verband.

Das 2024 eingeführte Konzept von «Riviera Noël» verbindet die Städte Montreux, Vevey und Villeneuve, die den Markt gemeinsam organisieren. Seit dem 20. November waren in den drei Gemeinden mehr als 200 Chalets aufgestellt worden.

Im vergangenen Jahr besuchten rund 550’000 Menschen den Markt. Montreux Noël besteht seit 1994 und ist einer der symbolträchtigsten Märkte Europas.