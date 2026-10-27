Mehrere Tote bei jordanischen Angriffen in Syrien

Keystone-SDA

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Nach einem Angriff auf eine Kirche in Jordanien hat die jordanische Luftwaffe Ziele in Syrien angegriffen. Die Luftangriffe auf Verstecke mutmasslicher Terrororganisationen im Süden des Nachbarlandes seien eine Vergeltung für den tödlichen Anschlag auf eine Kirche im jordanischen Gouvernement Karak vom vergangenen Freitag, teilten die jordanischen Streitkräfte mit. Die mutmasslichen Täter hätten Verbindungen zu den angegriffenen Gruppen, hiess es.

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(Keystone-SDA) Nach jordanischen Angaben sollen die Angriffe vom Montagabend in Abstimmung mit der syrischen Regierung erfolgt sein. Die syrische Regierung wies das zurück. Die Militäraktion sei nicht vorab mit der syrischen Seite abgestimmt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Regierung. Man stehe in Kontakt mit Jordanien, «um die Lage zu erörtern», hiess es weiter.

Mehrere Tote – darunter Kinder

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Angriffen mindestens acht Menschen getötet. Darunter seien auch ein älterer Mann und drei Kinder, teilte die in Grossbritannien ansässige Organisation mit. Vier Menschen seien verletzt worden. Die Opferzahl könne noch weiter steigen. Die Angriffe hätten mehrere Orte in den Provinzen Daraa und Suwaida getroffen.

Der tödliche Angriff auf eine griechisch-orthodoxe Kirche im jordanischen Gouvernement Karak erfolgte am vergangenen Freitag während einer Trauerfeier. Die jordanischen Behörden hatten erklärt, die mutmasslichen Täter hätten Verbindungen zu militanten Gruppen im Süden Syriens.