Michelle Hunziker und Giulio Berruti sollen ein Paar sein

Keystone-SDA

Sind Moderatorin Michelle Hunziker und Giulio Berruti das neue Jet-Set-Paar? Es sieht ganz danach aus, wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtet. In der aktuellen Ausgabe von "Chi" sind nämlich die ersten gemeinsamen Fotos zu sehen.

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(Keystone-SDA) Die Wochenzeitschrift lichtete sie hinter den Kulissen von «Battiti Live Spring» ab, der Sendung, die Hunziker am vergangenen Wochenende in Ferrara aufgezeichnet hatte. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Berruti auf die Schweizerin wartet.

Danach gehen die beiden gemeinsam durch den Backstage-Bereich und schlendern zu einem Van, der sie nach Mailand, vor das Haus der Moderatorin, bringen wird. Sie winken allen zu und lächeln, bevor sie in das Fahrzeug steigen.

Giulio Berruti und Michelle Hunziker kannten sich schon seit längerem, haben sich aber, wie die Wochenzeitschrift berichtet, im vergangenen Dezember bei einer Veranstaltung in der Schweiz wieder getroffen.

Im Februar begannen die beiden dann, sich in der italienischen Hauptstadt Rom zu treffen. Kürzlich sollen sie auch ein gemeinsames Wochenende in der Schweiz verbracht haben.

Berruti, Schauspieler und Schönheitschirurg, war von 2020 bis 2025 mit Maria Elena Boschi liiert, Michelle Hunziker bis zum vergangenen Oktober mit Nino Tronchetti Provera.