Mindestens zehn Tote bei Klinikbrand in Indien

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einer staatlichen Klinik im Osten Indiens sind mindestens zehn Patienten ums Leben gekommen. Das Feuer sei in der Nacht auf einer Intensivstation des SCB Medical College and Hospital in der Stadt Cuttack ausgebrochen, teilte der Regierungschef des Bundesstaats Odisha, Mohan Charan Majhi, mit.

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(Keystone-SDA) Sieben schwer kranke Patienten seien während ihrer Verlegung in andere Stationen gestorben. Drei weitere erlagen demnach später ihren Verletzungen, sagte Majhi. Nach Berichten lokaler Medien wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt. Das Feuer könnte demnach infolge eines Kurzschlusses ausgebrochen sein. Mahji kündigte ein Ermittlungsverfahren zu dem Vorfall an.