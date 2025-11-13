Mitarbeiter wird bei Raubüberfall auf Bijouterie in Luzern verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Raubüberfall auf eine Bijouterie in der Stadt Luzern ist am Mittwochnachmittag ein Mitarbeiter verletzt worden. Die unbekannte Täterschaft erbeutete Schmuck und konnte daraufhin flüchten, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Überfall ereignete sich laut der Polizei um circa 16.10 Uhr an der Stadthausstrasse. Dabei kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, wobei der Mitarbeiter der Bijouterie verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Täter bei der Auseinandersetzung Pfefferspray abbekommen haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Er erbeutete Schmuck und konnte anschliessend in Richtung Hirschengraben flüchten.

Der verletzte Mitarbeiter wurde in der Folge durch den Rettungsdienst 144 vor Ort medizinisch versorgt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.