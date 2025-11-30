Mitte verteidigt in Steinhausen das Gemeindepräsidium

Keystone-SDA

Der neue Gemeindepräsident von Steinhausen ZG heisst Markus Amhof. Der bisherige Gemeinderat konnte damit für die Mitte das Amt knapp verteidigen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Wahl wurde nötig, weil Amhofs Vorgänger Andreas Hausheer per 2. Oktober Regierungsrat geworden ist. Hausheer folgte dort auf den in den Bundesrat gewählten Martin Pfister.

Amhof erzielte 1478 Stimmen, sein Herausforderer, Gemeinderat Andreas Hürlimann (Grüne), kam auf 1463 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 1471 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 47,7 Prozent, wie die Gemeindekanzlei am Sonntag mitteilte.

Nachfolger von Amhof als Gemeinderatsmitglied wird Gregor Imholz (Mitte). Imholz machte 1973 Stimmen, auf Lea Schlumpf von der Jungen Alternativen entfielen 896 Stimmen.

Amhof ist 1973 geboren worden und ist von Beruf Förster. Er ist seit 2019 Gemeinderat und leitete dort das Bauressort. Imholz hat Jahrgang 1987 und ist von Beruf Schreiner.

Neben den beiden Mitte-Politikern Markus Amhof und Gregor Imholz sowie dem Grünen Andreas Hürlimann gehören dem Gemeinderat von Steinhausen auch noch die beiden Freisinnigen Andrea Keller-Cathry und Esther Rüttimann an.