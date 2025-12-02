The Swiss voice in the world since 1935
Modernisierung des Bahnhofs Moutier abgeschlossen

Keystone-SDA

Der Bahnhof Moutier ist seit März 2024 für rund 37 Millionen Franken modernisiert worden. So wurden etwa die Perrons erhöht, um einen ebenerdigen Einstieg in die Züge zu ermöglichen. Der Umbau hatte zum Ziel, den Komfort der täglich rund 3800 Reisenden zu verbessern, wie die SBB am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auch verschiedene Tiefbauarbeiten fanden statt. Während der modernisierte Bahnhof nun in Betrieb ist, werden die letzten Bahnarbeiten noch bis zum Frühjahr andauern.

Ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember halten in Moutier neu im Halbstundentakt – in beide Richtungen – die Fernverkehrszüge der Linien Lausanne–Basel und Biel–Basel. Im Regionalverkehr kommt es zu keinen Änderungen.

