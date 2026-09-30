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Mofafahrer bei Kollision mit Traktor in Sattel SZ verletzt

Keystone-SDA

Ein 63-jähriger Mofafahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Sattel SZ bei einer Kollision mit einem Traktor erheblich verletzt. Die Rega flog ihn in ein ausserkantonales Spital, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Steinerbergstrasse, wo der 63-jährige Mofalenker von Sattel in Richtung Steinerberg unterwegs war. Auf Höhe der Kreuzung mit der Ägeristrasse kollidierte er mit einem Traktor, der von der Ägeristrasse auf die Steinberbergstrasse einbog, und stürzte dabei.

Die Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort. Der 64-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt.

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