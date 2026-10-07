Motorradfahrer prallt auf Strasse in Schwellbrunn AR in einen Tank

Keystone-SDA

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Ein 70-jähriger Mann ist am Dienstag in Schwellbrunn auf einer Nebenstrasse mit seinem Motorrad in einen Wassertank geprallt. Der Tank war kurz zuvor vom Frontlader eines Traktors gefallen. Der Rettungsdienst brachte den Töfffahrer mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Um 13.10 Uhr fuhr ein Landwirt mit seinem Traktor auf der Nebenstrasse von Schwellbrunn abwärts in Richtung Dicken SG, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. In einer Rechtskurve geriet das Wasser ins Schwappen und der ungesicherte Tank fiel auf die Strasse.

«Ein im selben Moment entgegenkommender Motorradfahrer konnte nicht mehr abbremsen, prallte gegen den Tank und kam zu Fall», hiess es im Communiqué weiter. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Der übrige Sachschaden werde auf einige hundert Franken geschätzt.

«Der Traktorfahrer wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt», sagte ein Sprecher der Ausserrhoder Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Und weiter: «Teil der Anzeige wird sein, dass die Ladung nicht gesichert war.»