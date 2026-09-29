Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenprall mit Auto in Sils GR

Keystone-SDA

Teilen

Am Dienstagvormittag hat sich in Sils im Domleschg ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autolenker fuhr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag um 10.20 Uhr auf der Nationalstrasse von Tiefencastel in Richtung Thusis. Beim Anschluss Thusis Süd sei er nach links in die Einfahrt der Autostrasse A13 eingebogen. Der in Richtung Tunnel Sils fahrende Motorradfahrer prallte gemäss Mitteilung frontal in die rechte Seite des Autos. Der Rettungsdienst überführte den Mann ins Spital nach Thusis. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah der Autolenker das herannahende Motorrad.