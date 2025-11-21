Mutmasslicher Täter eines Sexualdelikts am Moossee angehalten

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat den mutmasslichen Täter eines sexuellen Übergriffs im Sommer am Moossee ausfindig gemacht. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Übergriff, bei dem die Frau leicht verletzt wurde, ereignete sich im Gebiet Seerose/Strandbad Moossee, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag in Erinnerung rief.

Die Frau war auf einem Spaziergang, als sie von einem Unbekannten von hinten angegangen und bedroht wurde. Das Opfer schrie laut um Hilfe und machte Anwohner auf sich aufmerksam. Der Täter liess daraufhin von der Frau ab und ergriff die Flucht.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Mann Anfang November angehalten werden. Weitere Ermittlungen sind im Gang. Der mutmassliche Täter wird sich vor der Justiz verantworten müssen, wie die Regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei weiter mitteilten.