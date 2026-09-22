Nationalrat beharrt auf erleichterter Stiefkindadoption

Keystone-SDA

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Wunschmütter und Wunschväter sollen Stiefkinder schneller adoptieren können als heute. Daran hält der Nationalrat fest. Im Gegensatz zum Ständerat will er die Vorlage nicht an den Bundesrat zurückweisen.

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(Keystone-SDA) Das hat die grosse Kammer am Dienstag mit 127 zu 62 Stimmen und zwei Enthaltungen beschlossen.

Der Bundesrat will die Stiefkindadoption erleichtern und zwar für Kinder, die ab ihrer Geburt mit ihrem rechtlichen Elternteil und einem Wunschelternteil zusammenleben. Das Zivilgesetzbuch (ZGB) soll entsprechend angepasst werden.

Der Ständerat will die erleichterte Stiefkindadoption in die laufende Revision des Abstammungsrechts und des Fortpflanzungsmedizingesetzes integrieren. Er will die Vorlage deshalb zurück an den Bundesrat schicken. Er ist nun wieder am Zug. Hält er am Entscheid fest, ist dieser endgültig.

Eine Minderheit im Nationalrat – dieser hatte die Vorlage im März schon einmal beraten und gutgeheissen – wollte es gleich halten.