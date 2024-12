Nestlé schliesst Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden ab

Keystone-SDA

Nestlé hat sein jüngstes Aktienrückkaufprogramm am Montag beendet. Seit dem Beginn des Programms im Januar 2022 hat der Westschweizer Nahrungsmittelkonzern für insgesamt 20 Milliarden Franken 187,4 Millionen Aktien an der Börse zurückgekauft.

(Keystone-SDA) Der Durchschnittspreis lag damit laut Mitteilung vom Montagabend bei 106,74 Franken (Schlusskurs Montag: 74,08 Franken).

Knapp 14 Millionen Aktien, die im Rahmen des Programms zurückgekauft wurden, waren bereits an der Generalversammlung 2022 annulliert worden, 80 Millionen dann an der Generalversammlung 2023 und 50 Millionen an derjenigen von 2024. Die Generalversammlung 2025 wird demnach noch über die Annullierung der verbleibenden 43,5 Millionen Aktien entscheiden, wie es in der Mitteilung heisst.